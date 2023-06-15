Путин заявил о давней истории отношений России и Алжира

Отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер, они развивались долгие годы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с алжирским лидером Абдельмаджидом Теббуном, который находится в Москве с государственным визитом. Начало встречи транслировал телеканал «Россия 24».

«Отношения между Алжиром и Россией начали складываться еще в середине 50-х годов. Уже тогда можно было сказать, что они носили стратегический характер. Без всякого преувеличения», — убежден российский лидер.

Путин также добавил, что за то время, что народ Алжира сражался за независимость, между странами сложились крепкие дружеские отношения (война за независимость Алжира от Франции продолжалась с 1954 по 1962 год, Советский Союз поддерживал в ней повстанцев — прим. Т-и).

Ранее российский лидер торжественно открыл движение по двум новым обходным участкам федеральной трассы М4 «Дон».