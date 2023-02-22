Ван И: Китай рассчитывает выйти на новые договоренности с Россией

КНР рассчитывает выйти на новые договоренности с Россией, рассказал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым член Политбюро Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ван И. Он добавил, что на любом посту продолжит углублять отношения двух стран, сообщает ТАСС.

«Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выход на новые договоренности», — заметил Ван И.

Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга на международной арене. «Наши отношения уверенно и динамично развиваются, и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН», — подчеркнул министр.

Ван И добавил, что между Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом России Владимиром Путиным также сохраняется «высокая динамика взаимодействия».

«Мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику, в дальнейшем реализовывать стратегии открытости в духе взаимной выгоды и выигрыша. Мы будем путем китайской модернизации открывать новые горизонты для развития сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, обогащать суть взаимодействия со всеми партнерами», – уверен он.