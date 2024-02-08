Путин заявил, что все учебники для вузов и школ должны проходить экспертизу РАН

Все учебники для школ и вузов в России должны проходить обязательную академическую экспертизу. Об этом на торжественном вечере по случаю 300-летия Российской академии наук заявил Президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что РАН должна быть полностью интегрирована в процесс принятия стратегических государственных решений. С этой целью президент академии будет включен в состав Совбеза России.

«Очевидно также, что глубокую, объективную научную экспертизу академии должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям, как космос, микроэлектроника, квантовые и биотехнологии, генетика, — осуществляться при ведущей роли Российской академии наук», — сказал Президент.

Помимо этого, специалисты РАН должны взять на себя контроль за деятельностью диссертационных советов, проводить анализ их решений и работ, выдвигаемых на защиту.

Напомним, что на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым главу государства удивило, что в России прекратилась обязательная академическая экспертиза учебников. Он поддержал инициативу о ее возвращении.