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Путин заявил, что все учебники для вузов и школ должны проходить экспертизу РАН
Все учебники для школ и вузов в России должны проходить обязательную академическую экспертизу. Об этом на торжественном вечере по случаю 300-летия Российской академии наук заявил Президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что РАН должна быть полностью интегрирована в процесс принятия стратегических государственных решений. С этой целью президент академии будет включен в состав Совбеза России.
«Очевидно также, что глубокую, объективную научную экспертизу академии должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям, как космос, микроэлектроника, квантовые и биотехнологии, генетика, — осуществляться при ведущей роли Российской академии наук», — сказал Президент.
Помимо этого, специалисты РАН должны взять на себя контроль за деятельностью диссертационных советов, проводить анализ их решений и работ, выдвигаемых на защиту.
Напомним, что на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым главу государства удивило, что в России прекратилась обязательная академическая экспертиза учебников. Он поддержал инициативу о ее возвращении.
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