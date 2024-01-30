РАН планирует вернуть экспертизу школьных учебников в России

С 2018 года в стране не проводится экспертиза школьных учебников, которой раньше занималась Российская академия наук. Об этой проблеме рассказал Президенту РФ Владимиру Путину руководитель РАН Геннадий Красников.

«Второй момент, конечно, мы бы хотели поставить вопрос в этом плане: у нас до 2018 года Академия наук делала экспертизу школьных учебников. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам школьных учебников», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Президента удивило, что в свое время «упустил это».

Красников отметил, что планирует вновь поставить этот вопрос и вернуть экспертизу учебников.

«Конечно, надо с коллегами обсуждать», — подчеркнул Путин.