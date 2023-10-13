В Конгрессе США призвали готовиться к одновременной войне с Россией и КНР

Запуск ракеты «Трайдент II»

Фото: пресс-служба Минобороны США

Соединенные Штаты должны быть готовы к возможной войне на два фронта — с Россией и Китаем. Это следует из доклада Комиссии при Конгрессе США, занимающейся вопросами американской стратегической концепции.

В состав комиссии входят бывшие чиновники высокого ранга из Государственного департамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США.

Авторы доклада обращают внимание на то, что скоро у США будет не один, а два равных по ядерному потенциалу противника, готовых силой менять международный статус-кво, и что «это ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы».

Соответственно, по мнению экспертов, если США вместе с союзниками и партнерами не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для одновременного противодействия российским и китайским силам в Европе и Азии, то «американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия».

Некоторые члены комиссии также полагают неизбежным увеличение масштабов ядерного арсенала Штатов и количества средств его доставки. Помимо прочего, предлагается «разработать и ввести в эксплуатацию интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны».

Кроме того, в докладе упомянуты проблемы с нехваткой рабочей силы, ограниченностью цепочек поставок и «неадекватной» инфраструктурой в Пентагоне, Министерстве энергетики и Национальном управлении ядерной безопасности (DOE).