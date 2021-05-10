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Ру Тат
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10 мая 2021  19:35

Путин заявил, что вакцинацию от коронавируса уже прошли около 21,5 млн россиян

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Прививки от коронавируса сделали уже около 21,5 млн россиян, заявил Президент России Владимир Путин журналистам, сообщает ТАСС.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — сказал Путин.

Он призвал граждан страны как можно скорее принять участие в вакцинации. «Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», — сказал глава государства.

По его словам, у него после вакцинации наблюдается хороший титр антител, о чем сообщало «Татар-информ».

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