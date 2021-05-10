Путин заявил, что вакцинацию от коронавируса уже прошли около 21,5 млн россиян

Прививки от коронавируса сделали уже около 21,5 млн россиян, заявил Президент России Владимир Путин журналистам, сообщает ТАСС.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — сказал Путин.

Он призвал граждан страны как можно скорее принять участие в вакцинации. «Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», — сказал глава государства.

По его словам, у него после вакцинации наблюдается хороший титр антител, о чем сообщало «Татар-информ».