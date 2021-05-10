Путин сообщил о хорошем титре антител после вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что у него хорошие показатели антител к коронавирусу после вакцинации, сообщает ТАСС.

«Как раз 9 [мая] взяли анализы [на антитела], и результат позитивный», — сказал Путин журналистам. Он отметил, что «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», — пояснил глава государства.

Первый компонент вакцины Владимир Путин получил 23 марта, второй — 14 апреля. Он намеренно не сообщал, каким именно препаратом воспользовался.