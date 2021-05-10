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Ру Тат
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10 мая 2021  18:18

Путин сообщил о хорошем титре антител после вакцинации от коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил, что у него хорошие показатели антител к коронавирусу после вакцинации, сообщает ТАСС.

«Как раз 9 [мая] взяли анализы [на антитела], и результат позитивный», — сказал Путин журналистам. Он отметил, что «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», — пояснил глава государства.

Первый компонент вакцины Владимир Путин получил 23 марта, второй — 14 апреля. Он намеренно не сообщал, каким именно препаратом воспользовался.

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