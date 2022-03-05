Путин заявил, что в условиях санкций Россия нарастит импортозамещение

В связи с введением новых санкций Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что после 2014 года такая работа уже была проделана в сфере сельского хозяйства. Сейчас же Россия займется развитием собственной авиации, строительством самолетом и развитием аэродромной сети.

«Это очень большая работа. Но это еще один толчок к развитию, в том числе и промышленности, и инфраструктуры, так же, как мы в свое время сделали это, уделив особое внимание развитию сельского хозяйства», – подчеркнул он.

Ограничения со стороны стран Запада были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний.