Путин прибыл в Дербент, где посетил цитадель и Джума-мечеть

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Дербент, где он должен провести совещание по вопросам туризма и встретиться с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Российский лидер посетил цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, сообщает пресс-служба Кремля.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента отмечает, что меры безопасности в городе усилены, ряд центральных улиц перекрыт, на подъезде к Дербенту развернута система ПВО.

На территории крепости Нарын-Кала глава государства ознакомился с выставкой народных промыслов. Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. После этого он посетил соборную Джума-мечеть.

Главу государства сопровождали полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель Дагестана Сергей Меликов и сенатор от этой республики Сулейман Керимов.

Цитадель Нарын-Кала была построена в VI веке при персидском правителе Хосрове I Ануширване из династии Сасанидов, она является частью древней оборонительной системы, защищавшей Закавказье от набегов кочевников. Джума-мечеть относится к числу древнейших в мире и считается самой древней в России. Сохранились все основные постройки возведенного в VIII веке комплекса: главное здание мечети, медресе и жилые строения. И крепость, и мечеть имеют статус памятников федерального значения и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.