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Путин прибыл в Дербент, где посетил цитадель и Джума-мечеть
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Дербент, где он должен провести совещание по вопросам туризма и встретиться с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Российский лидер посетил цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, сообщает пресс-служба Кремля.
ТАСС со ссылкой на своего корреспондента отмечает, что меры безопасности в городе усилены, ряд центральных улиц перекрыт, на подъезде к Дербенту развернута система ПВО.
На территории крепости Нарын-Кала глава государства ознакомился с выставкой народных промыслов. Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. После этого он посетил соборную Джума-мечеть.
Главу государства сопровождали полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель Дагестана Сергей Меликов и сенатор от этой республики Сулейман Керимов.
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