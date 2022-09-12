Путин заявил, что в простое уже находится вдвое больше россиян, чем в начале года

В России складывается непростая ситуация на рынке труда, растет количество людей, находящихся под риском увольнения, сообщил Президент РФ Владимир Путин. Он призвал обращать на этот вопрос особое внимание, так как в отдельных отраслях и населенных пунктах «сложности возникают серьезные».

«Обращаю внимание: сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день – это почти 234 тысячи работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года», – сказал он на совещании по экономическим вопросам и призвал Правительство уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения.

На рынке труда, как и на экономике в целом, сказывается влияние санкционных мер, признал Президент, отметив при этом, что на недружественные шаги нужно реагировать быстро. «Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу. Не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития – в экономике, социальной сфере, инфраструктуре», – цитирует его пресс-служба Кремля.

Напомним, в начале сентября, по данным Татарстанстата, в республике 6,5 тысяч сотрудников находились в простое по вине работодателя, а 7,4 тысячи человек работали неполное рабочее время.

Ранее Путин заявил, что Россия успешно справляется с внешним давлением, которое на нее обрушили западные страны, и рассказал, как удалось стабилизировать инфляцию.