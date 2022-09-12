Тактика экономического блицкрига не сработала: Путин объяснил, как РФ остановила инфляцию

Россия успешно справляется с внешним давлением, которое на нее обрушили западные страны, заявил Президент России Владимир Путин. Санкционные меры он назвал финансово-технологической агрессией и объяснил, как власти страны смогли удержать экономику в стабильности.

«Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала – это уже очевидно для всех, и для них тоже», – подчеркнул глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Власти страны оперативно реализовали действенные защитные меры и запустили механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса, добавил Путин. Эти меры, по его словам, нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам и, прежде всего, семьям с детьми, пенсионерам.

«В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента – вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12 процентов», – сказал он, добавив, что тренд на понижение инфляции будет продолжен. Экономика, по его словам, «выравнивается» и «выходит на траекторию роста», а предприятия возвращаются к нормальному режиму работы. Сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%, тогда как месяцем ранее оно оценивалось в 4,9 %, напомнил Путин.