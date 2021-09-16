Путин заявил, что в его окружении несколько десятков человек заразились Covid-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом Covid-19. В связи с этим российский лидер принял решение соблюдать режим самоизоляции в течение нескольких дней, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — сказал глава российского государства на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в котором он принял дистанционно.

Ранее, 14 сентября, Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что он вынужден соблюдать режим самоизоляции.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что российский лидер абсолютно здоров и график его работы не изменился.

«Скажу так: и Путин, и „Спутник V“ работают в обычном режиме. Эффективность „Спутника V“ доказана, она весьма высокая. Эффективность Президента Путина еще выше», — заметил представитель Кремля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к Совету коллективной безопасности ОДКБ.