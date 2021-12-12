Путин заявил, что в 90-е годы Россия была фактически охвачена гражданской войной

В 1990-е годы Россия была фактически охвачена гражданской войной. Президент РФ Владимир Путин сказал об этом в фильме «Россия. Новейшая история», который вышел на телеканале «Россия 1».

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. <…> Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — приводит слова действующего главы государства РИА Новости.

По мнению Путина, страны Запада в то время были уверены в скором распаде Российской Федерации. Он заявил, что сам видел карты, на которых страна была разделена на несколько самостоятельных государств.

При этом Президент РФ с сожалением констатировал, что основания для таких настроений Россия в тот момент давала сама.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин рассказал, как 1990-е годы иногда подрабатывал частным извозом.