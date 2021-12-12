Путин заявил, что в 1990-е годы иногда подрабатывал частным извозом

Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы иногда вынужден был подрабатывать частным извозом. Действующий российский лидер рассказал об этом в фильме «Новейшая история», тизер которого опубликовал телеканал «Россия 24».

Ведущий, характеризуя сложную экономическую ситуацию постсоветских лет, обратил внимание на то, что многим профессионалам в то время приходилось зарабатывать неквалифицированным трудом.

В соответствующем контексте и приводится слова Путина. «Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — констатировал глава государства.

Речь может идти о периоде после проигрыша Анатолием Собчаком выборов губернатора Санкт-Петербурга летом 1996 года. Владимир Путин тогда оставил работу в мэрии северной столицы, отказавшись от перехода в новую городскую администрацию Владимира Яковлева.

По собственному признанию Путина, сделанному в документальном фильме Андрея Кондрашова, тогда он был готов подрабатывать таксистом. Впрочем, вскоре после этого его пригласили в Москву на должность заместителя управляющего делами Президента РФ (тогда этот пост занимал Павел Бородин).