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Политика 28 июля 2023 12:32

Песков: Россия открыта к урегулированию конфликта, чего не скажешь об Украине

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Песков: Россия открыта к урегулированию конфликта, чего не скажешь об Украине
Фото: kremlin.ru

Россия всё еще открыта к мирным переговорам для разрешения ситуации на Украине, но власти в Киеве непреклонно придерживаются непримиримой позиции и отвергают любую возможность для конструктивного диалога. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они находятся в достаточно непростой ситуации», — поделился пресс-секретарь главы российского государства своим пониманием ситуации.

В ответ на соответствующий вопрос Песков также подчеркнул, что никаких изменений «на треке урегулирования конфликта путем переговоров» за прошедший месяц не произошло.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине #политика
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