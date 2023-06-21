Путин заявил о перевооружении российских войск на современные ракетные системы

Российские войска начали перевооружать на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард, заявил Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Сейчас армии РФ необходимо развиваться, и решать боевые задачи, подчеркнул он. Трансляцию встречи вел телеграм-канал Кремля.

«Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи – это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что сегодня вся страна народ поддерживает участников спецоперации, отстаивающих суверенитет России, гордится «верными сынами и дочерями своей Родины».

«Из сегодняшних событий, из истории нашей страны мы знаем – смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатами и офицерам не занимать», – сказал глава государства.

Напомним, что также Путин заявил о намерении России продолжить развитие ядерной триады, назвав это важнейшей задачей в совершенствовании Вооруженных сил РФ.