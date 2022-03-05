Президент России: Уничтожение военной инфраструктуры на Украине почти завершено

В ходе спецоперации на Украине почти завершено уничтожение военной инфраструктуры страны: авиации, вооружений, боеприпасов, систем ПВО. Об этом на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний рассказал Президент России Владимир Путин.

«Первое, что сделали, — уничтожили всю военную инфраструктуру, — отметил глава государства. — Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО».

Он подчеркнул, что на данный момент выполнение этой задачи подходит к концу.

Ранее Минобороны России сообщало, что с начала спецоперации на Украине было уничтожено более 2 тыс. военных объектов.