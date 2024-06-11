Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к БРИКС

Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление решать общие задачи. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС. Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи», — подчеркнул российский лидер.

В связи с этим Путин выразил уверенность, что нынешняя ситуация в мире «требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому мы относимся, <...> чтобы действовать эффективно по всем направлениям». По его словам, это касается как вопросов безопасности, так и экономического взаимодействия.

Путин также заверил собеседника, что Россия с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности на Черном море, и заметил, что рассчитывает на встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Астане 3 и 4 июля.

Возможное присоединение к БРИКС в Турции ранее предполагали обсудить на саммите министров иностранных дел стран объединения, который состоялся 10 и 11 июня в Нижнем Новгороде.