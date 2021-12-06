Путин заявил, что Россия намерена и дальше сотрудничать с Индией в военной сфере

Россия собирается и дальше наращивать взаимодействие с Индией в сфере военно-технического сотрудничества и организовывать совместные учения, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства выразил благодарность индийской стороне за сотрудничество в этом направлении.

.«Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны Вам за понимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что российский лидер прибыл в Нью-дели с рабочим визитом.