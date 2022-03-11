Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — передает агентство Sputnik Беларусь.

Как ранее отмечалось, лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления и развитие союзной кооперации. Кроме того, они обсудят ситуацию в регионе и на Украине.