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Официальная хроника
11 марта 2022  09:58

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

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Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — передает агентство Sputnik Беларусь.

Как ранее отмечалось, лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления и развитие союзной кооперации. Кроме того, они обсудят ситуацию в регионе и на Украине.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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