Путин заявил, что Россия будет проявлять инициативу в борьбе с терроризмом

Россия будет принимать активное участие в международной борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, заявил Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

«Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, в их числе, к сожалению, до сих пор остается терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что российская сторона также будет прикладывать все усилия, чтобы искоренить бедность и неравенство.

Ранее Правительство РФ приняло решение о взносе в размере 2 млн долларов в бюджет Управления ООН по борьбе с терроризмом.