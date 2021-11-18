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Политика
18 ноября 2021  17:14

Путин заявил, что Россия будет проявлять инициативу в борьбе с терроризмом

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Россия будет принимать активное участие в международной борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, заявил Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.  

«Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, в их числе, к сожалению, до сих пор остается терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды», — цитирует главу государства РИА Новости. 

Путин подчеркнул, что российская сторона также будет прикладывать все усилия, чтобы искоренить бедность и неравенство. 

Ранее Правительство РФ приняло решение о взносе в размере 2 млн долларов в бюджет Управления ООН по борьбе с терроризмом.

#Россия #оон #терроризм #Правительство РФ #Владимир Путин
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