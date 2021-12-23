Путин призвал страны, нанесшие ущерб Афганистану, оказать помощь местному населению

В сегодняшней ситуации в Афганистане, прежде всего государства, нанесшие наибольший ущерб этой стране, должны оказать помощь местному населению. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции с журналистами.

«Но что нужно сделать сейчас? Безусловно, это оказать помощь афганскому народу. И это прежде всего должны сделать те страны, которые нанесли такой огромный ущерб экономике страны и народу», — подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос о возможности признании «Талибана»*, он обратил внимание на то, что этот вопрос решается консолидированно со всеми участниками международного общения.

«Нужно исходить из реалий и из того, что силы, оказавшиеся во главе страны, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве были представлены все этнические группы. И только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане», — считает Путин.

*«Талибан» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.