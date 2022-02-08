Путин заявил, что решения по климатической повестке не должны навязываться России извне

Нельзя допустить, чтобы России навязывали неприемлемые для нее подходы к решению проблемы изменения климата. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке, прошедшем в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям, и нам, безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что именно поэтому Россия должна стремиться к лидерству в этом направлении. Он также отметил, что у страны есть огромный потенциал для развития зеленой энергетики.

Заседание Совета по науке приурочено ко Дню российской науки. В нем принимают участие выдающиеся ученые из разных регионов России.