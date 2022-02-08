Путин поздравил ученых с Днем российской науки

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских ученых с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают наши ученые, инженеры, специалисты по научному оборудованию, сотрудники лабораторий и так далее», — напомнил глава государства на заседании Совета по науке.

Российский лидер отметил, что эти преданные своему делу люди расширяют горизонты познания и создают технологическую основу для движения России вперед.

Путин, воспользовавшись случаем, отметил достижение молодых российских ученых, удостоенных президентской премии за свой вклад в научную сферу.

«И в этой связи с удовольствием представляю лауреатов премии, молодых ученых, которые по уже сложившейся традиции участвуют в заседаниях Совета по науке и образованию», — подчеркнул он.