Путин поздравил ученых с Днем российской науки
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских ученых с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.
«Сегодня профессиональный праздник отмечают наши ученые, инженеры, специалисты по научному оборудованию, сотрудники лабораторий и так далее», — напомнил глава государства на заседании Совета по науке.
Российский лидер отметил, что эти преданные своему делу люди расширяют горизонты познания и создают технологическую основу для движения России вперед.
Путин, воспользовавшись случаем, отметил достижение молодых российских ученых, удостоенных президентской премии за свой вклад в научную сферу.
«И в этой связи с удовольствием представляю лауреатов премии, молодых ученых, которые по уже сложившейся традиции участвуют в заседаниях Совета по науке и образованию», — подчеркнул он.