Путин пообещал поддерживать все начинания молодых ученых

Молодые ученые могут рассчитывать на поддержку государства. Оно поможет развитию их проектов и создаст для специалистов все необходимые условия, заверил Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций.

«Государство обязательно будет создавать условия и поддерживать все ваши начинания, все ваши и начинания ваших коллег», – подчеркнул он.

В то же время, добавил глава государства, он надеется, что молодые специалисты будут действовать смело и решительно, а где-то «дерзновенно» – не побоятся ставить перед собой самые амбициозные цели и принимать нестандартные решения.

«Рассчитываю, что и вы, и ваши сверстники, все поколения молодых российских ученых будете действовать смело, дерзновенно, где-то, может быть, дерзко и решительно», — заключил он.

Сегодня в День российской науки Владимир Путин наградил молодых российских ученых президентскими премиями. В числе прочих награды был удостоен старший научный сотрудник Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов.