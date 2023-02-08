Путин в Московском Кремле вручил ученому из КФУ премию в области науки и инноваций

Президент России Владимир Путин вручил старшему научному сотруднику, кандидату наук Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Иреку Мухаматдинову государственную премию в области науки и инноваций для молодых ученых 2022 года. Награждение состоялось в Московском Кремле.

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Мухаматдинов отмечен за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов.

«Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, который позволит существенно изменить добычу высоковязкой нефти», – заметил лауреат премии.