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Наука и образование
8 февраля 2023  15:45
Надежда Захарова

Путин в Московском Кремле вручил ученому из КФУ премию в области науки и инноваций

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Президент России Владимир Путин вручил старшему научному сотруднику, кандидату наук Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Иреку Мухаматдинову государственную премию в области науки и инноваций для молодых ученых 2022 года. Награждение состоялось в Московском Кремле.

 

Фото: скриншот трансляции

Мухаматдинов отмечен за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов.

«Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, который позволит существенно изменить добычу высоковязкой нефти», – заметил лауреат премии.

 

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