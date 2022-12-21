Путин заявил, что отечественная вакцина от туберкулеза эффективнее европейской

Российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее той, что используется в европейских странах. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым, передает РИА Новости.

«Я знаю, что наша вакцина на порядок лучше и эффективнее, чем европейская. Это признают и специалисты международного уровня, и ВОЗ, по-моему, об этом говорила. У европейской есть негативные последствия после ее применения, до 4%. У нас этого практически нет», — поделился глава государства своим пониманием сравнительных преимуществ отечественного препарата.

При этом Путин подчеркнул, что эффективность российской вакцины — очень высокая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ обсудил отношения России и Беларуси с госсекретарем Союзного государства.