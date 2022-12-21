Путин обсудил отношения России и Беларуси с госсекретарем Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин встретился в Московском Кремле с государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым и попросил его рассказать о реализации намеченных планов. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

«Чем можем помочь в реализации тех серьезных и интересных, важных задач, которые стоят перед вами в рамках вашей сегодняшней работы? <…> вы работаете в очень полезное и интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решения задач, которые мы ставим в этой сфере в интересах граждан как России, так и Белоруссии», — заметил Путин.

«Ваш визит буквально несколько дней назад в Минск еще раз показал, что отношения Белоруссии и России развиваются по-особому. Подтвержден статус и формат союзничества», — ответил на слова Президента РФ Мезенцев.

Госсекретарь рассказал о программах по интеграции экономик двух стран и отдельно остановился на «вопросах по обеспечению безопасности именно Союзного государства и безопасности внешних границ».