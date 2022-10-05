Путин заявил, что новым регионам России окажут комплексную помощь

План помощи новым регионам России будет комплексным. Он охватит такие сферы, как образование, спорт и медицина, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом сообщает РИА Новости.

«То, о чем вы сказали, а именно план помощи Донбассу, в данном случае и Запорожья это касается, и Херсона, безусловно он будет отдельным», — отметил глава государства.

По его словам, внимание будет уделяться и развитию инфраструктуры, в том числе спортивной, и организации медицинской помощи, вопросов содержания детей и образовательного процесса.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. Большинство проголосовавших поддержали это решение. 5 октября Путин подписал указ о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.