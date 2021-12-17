Путин заявил, что набсовет АСИ поддержал стратегию развития агентства до 2024 года

Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив поддержал стратегию развития агентства до 2024 года. Об этом на заседании набсовета заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим вас поблагодарить за работу за прошедший период, и мы поддерживаем ваше предложение о стратегии развития», — сказал глава государства, обращаясь к руководителю АСИ Светлане Чупшевой.

Новая стратегия предусматривает шесть ключевых направлений. Это повышение качества жизни людей в регионах, обеспечение для граждан возможности в любом возрасте совершенствовать профессиональное мастерство и зарабатывать больше, экологическая и климатическая адаптация. А также развитие новых технологий и их использование на благо человека, повышение инвестиционной привлекательности регионов и поиск новых точек роста, социально-экономическое проектирование, исследование и аналитика для принятия управленческих решений, перечислила генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

«Формируя стратегию агентства на ближайшие три года, мы исходили у прежде всего как раз из приоритетных запросов наших граждан, чтобы каждого в нашей стране была возможность проявить себя, реализовать свою идею, свой проект», — приводит слова Чупшевой пресс-служба Кремля.

Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.