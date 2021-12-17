Путин призвал учитывать опыт управленческих команд в регионах

На федеральном уровне необходимо учитывать опыт, полученный управленческими командами в регионах страны. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на представленную на предшествовавшей заседанию выставке «цифровую платформу, на которой собраны лучшие региональные практики». По его словам, они доказали свою эффективность, помогая решать повседневные проблемы людей.

«Прошу профильные комиссии Госсовета вместе с агентством, конечно, выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах <…>», — заметил в связи с этим Путин.

Правительству же Президент поручил включать наиболее значимые региональные решения «в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития».

Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив состоялось в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.