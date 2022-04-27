Путин заявил, что на грубые рестрикции Россия ответит открытостью к предпринимательству

На грубые и топорные западные рестрикции и попытки изоляции Россия ответит большей открытостью к предпринимательству. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на заседании Совета законодателей.

«Как я уже говорил, мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», – сказал Президент.

Он также пообещал, что государство продолжит оказывать поддержку ключевым отраслям экономики, а также малому и среднему бизнесу.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции. Первым делом введенные ограничения коснулись экономики страны.

16 марта глава государства подписал указ, которым распорядился оказать российскому бизнесу всестороннюю поддержку деньгами, льготами и преференциями.