Путин распорядился оказать финансовую поддержку российским предпринимателям

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение Правительству поддержать российский бизнес - деньгами, льготами и преференциями. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ… принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе... оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций», – сказано в документе.

В тексте указа также отмечается, что к мерам поддержки относятся и закупки для госнужд, в том числе для реализации проектов национального развития.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.