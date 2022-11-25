Путин заявил, что лично общается с участниками спецоперации по телефону

Президент России Владимир Путин заявил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации. Глава государства отметил, что связывался с ними через их матерей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я с ними иногда говорю… я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами, прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу», — подчеркнул российский лидер на встрече с матерями военнослужащих.

Путин также рассказал, что бойцы были удивлены и не ожидали подобных звонков. Он подчеркнул, что, пообщавшись с участниками СВО лично, имеет полное основание называть их всех настоящими героями России.

Президент выразил соболезнования всем матерям, чьи сыновья погибли, защищая интересы Родины.

«Язык не поворачивается говорить о каких-то формальных, стандартных вещах, связанных с выражением соболезнований. Но хочу, чтобы вы знали, и я лично, и все руководство страны — мы разделяем эту боль», — сказал он.

Беседа Путина с матерями военнослужащих ВС РФ приурочена ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее российский лидер допустил, что такие встречи могут стать регулярными.