Песков допустил, что встречи Путина с матерями военных могут стать регулярными

Сегодня Президент России Владимир Путин встретится с матерями военных, участвующих в спецоперации. Приветствие главы государства и начало мероприятия будут открытыми, однако публикация дальнейшего события будет зависеть от участниц встречи, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все будет зависеть от разговора, захотят ли матери», — отметил он.

Песков добавил, что в Кремле еще нет решения относительно регулярности подобных встреч, пока мероприятие будет разовым. «При необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах», — заключил пресс-секретарь Президента России.