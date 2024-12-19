Путин заявил, что не изменил бы решение о начале СВО

Почти три года, которые продолжается специальная военная операция, были испытанием для всей страны, однако если бы была возможность посмотреть на нынешнюю ситуацию в 2022 году, то видно, что решение, которое было принято, нужно было принимать раньше. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы все меняемся каждый день и каждый час. Но эти три года были серьезным испытанием для всех нас, всей страны и меня. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Стал совершенствовать имеющиеся у меня навыки в поиске ключевых вопросов и возможностях сосредоточить внимание и силы на их решении», – заявил Путин на вопрос о том, как он изменился за время проведения СВО.

«Начали потому что дальше уже нельзя было стоять на месте и ждать, пока ситуация изменится. Киевские власти прямо сказали, что они не будут исполнять Минские соглашения. Мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений, 8 лет продолжается там война и бойня. Мы увидели, что началось военное освоение территорий с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией. Вынудили нас к этим действиям. Если бы заранее знали, что произойдет, надо было бы проводить системную подготовку», – заявил глава государства.