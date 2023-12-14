Путин заверил, что вопрос с поставкой вакцины против кори будет решен в ближайшее время

Дефицит с поставкой вакцины против кори, паротита и краснухи связан с техническим сбоем. Но проблема будет решена в ближайшее время. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи, то здесь произошел технический сбой. И он связан, как ни странно, с яйцом. Потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Его должно быть в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано», – пояснил глава государства.

При этом Путин заверил, что все необходимые решения уже приняты, и в ближайшее время такой проблемы не будет.

Президент добавил, что всплеск заболеваемости корью в мире бывает раз в четыре года, что связано с низкой иммунизацией в странах, откуда прибывают трудовые мигранты, в том числе и из Украины. «Из Украины к нам тоже миллионы людей переехали, а там иммунизация находится на очень низком уровне. И это тоже реальная проблема», – отметил он.

Что касается ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, то среди жизненно важных препаратов они поставляли около 14 наименований, подчеркнул глава государства.

«Промышленность работает активно, никакого импорта мы не закрываем. Создана специальная комиссия по импортозамещению. Она работает и заверяет меня в том, что сделает все, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах. И по импорту будем закупать, и будем сами производить», – заключил он.