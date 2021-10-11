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Ру Тат
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11 октября 2021  18:33

Путин заверил, что его здоровье в полном порядке

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Президент России Владимир Путин объяснил легкое покашливание активностью на свежем воздухе и заверил, что с его здоровьем все в порядке, сообщает пресс-служба Кремля. 

Спикер Совета безопасности Валентина Матвиенко в ходе совещания обратила внимание на кашель главы государства. 

«Не беспокойтесь, все нормально. Не только на Covid-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо», — сказал Путин.

«Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит», — отметил российский лидер.

Он пожелал всем коллегам крепкого здоровья и посоветовал не забывать вовремя проходить ревакцинацию. 

«Знаю, что все вакцинированы, не забывайте, пожалуйста, делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать так, как мы делаем это на протяжении достаточно долгого времени», — сказал Путин. 

14 сентября глава государства сообщил об уходе на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении.

#Владимир Путин #совет безопасности рф
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