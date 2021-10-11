Путин заверил, что его здоровье в полном порядке

Президент России Владимир Путин объяснил легкое покашливание активностью на свежем воздухе и заверил, что с его здоровьем все в порядке, сообщает пресс-служба Кремля.

Спикер Совета безопасности Валентина Матвиенко в ходе совещания обратила внимание на кашель главы государства.

«Не беспокойтесь, все нормально. Не только на Covid-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо», — сказал Путин.

«Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит», — отметил российский лидер.

Он пожелал всем коллегам крепкого здоровья и посоветовал не забывать вовремя проходить ревакцинацию.

«Знаю, что все вакцинированы, не забывайте, пожалуйста, делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать так, как мы делаем это на протяжении достаточно долгого времени», — сказал Путин.

14 сентября глава государства сообщил об уходе на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении.