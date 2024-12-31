Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин заслушал доклады военачальников и поздравил бойцов с Новым годом
Президент России Владимир Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и других военачальников о ходе специальной военной операции, а также поздравил всех военнослужащих и других участников СВО с Новым годом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь главы государства.
«Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», — добавил представитель Кремля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»