Путин заслушал доклады военачальников и поздравил бойцов с Новым годом

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и других военачальников о ходе специальной военной операции, а также поздравил всех военнослужащих и других участников СВО с Новым годом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь главы государства.

«Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», — добавил представитель Кремля.