news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 31 декабря 2024 22:11

Путин заслушал доклады военачальников и поздравил бойцов с Новым годом

Скопировать ссылку
Путин заслушал доклады военачальников и поздравил бойцов с Новым годом
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и других военачальников о ходе специальной военной операции, а также поздравил всех военнослужащих и других участников СВО с Новым годом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь главы государства.

«Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», — добавил представитель Кремля.

читайте также
Путин участникам спецоперации: «Мы гордимся вашим мужеством и отвагой»
#Владимир Путин #новогоднее поздравление #валерий герасимов #спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100