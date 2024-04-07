Путин заслушал доклады Куренкова и Паслера по ситуации с паводком в Оренбуржье

Сегодня Президент России Владимир Путин вновь обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области и угрозой подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили Президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска», — заявил он.

Министр рассказал главе государства об эвакуации местного населения, о количестве тех, кто находится в пунктах временного размещения.

Путин, в свою очередь, обратил особое внимание на важность своевременного анализа и принятия всех необходимых мер в сложившейся ситуации. В планах Президента на сегодня также значатся телефонные разговоры с руководством Курганской и Тюменской областей. Эти регионы находятся в зоне возможного подтопления.