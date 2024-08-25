Путин заслушал доклады командиров группировок, работающих на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин в субботу заслушал доклады командиров, которые решают боевые задачи на российских территориях, граничащих с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верховному Главнокомандующему рассказали об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также об утвержденных командованием данных группировок предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.

Доклады зачитали командиры следующих группировок: