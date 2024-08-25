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Политика 25 августа 2024 14:40

Путин заслушал доклады командиров группировок, работающих на границе с Украиной

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Президент России Владимир Путин в субботу заслушал доклады командиров, которые решают боевые задачи на российских территориях, граничащих с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верховному Главнокомандующему рассказали об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также об утвержденных командованием данных группировок предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.

Доклады зачитали командиры следующих группировок:

  • отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады;
  • 56-го десантно-штурмового полка;
  • 51-го парашютно-десантного полка;
  • 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота;
  • 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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#Владимир Путин
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