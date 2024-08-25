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Путин заслушал доклады командиров группировок, работающих на границе с Украиной
Президент России Владимир Путин в субботу заслушал доклады командиров, которые решают боевые задачи на российских территориях, граничащих с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Верховному Главнокомандующему рассказали об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также об утвержденных командованием данных группировок предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.
Доклады зачитали командиры следующих группировок:
- отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады;
- 56-го десантно-штурмового полка;
- 51-го парашютно-десантного полка;
- 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота;
- 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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