Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск. Обсуждение было посвящено ситуации в Курской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча проводилась в одном из командных пунктов Минобороны. С докладами выступили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, а также начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Они рассказали об обстановке в Курской области, сообщили, как российские бойцы противостоят силам противникам, какие меры приняты для уничтожения вторгшихся частей ВСУ. Кроме того, обсуждался ход специальной военной операции.

«В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях», — добавили в пресс-службе Кремля.