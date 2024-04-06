Путин запретил в течение года увольнять вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнять жен погибших участников специальной военной операции (СВО) в течение одного года с момента смерти мужа. Документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Новелла вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Теперь работодателям нельзя будет увольнять по своей инициативе вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели супруга, если только они не вступили в новый брак. Эта мера будут действовать и для супругов женщин-военнослужащих, которые погибли и были признаны ветеранами боевых действий.

Вместе с тем иногда увольнение всё же будет возможным. Речь идет, например, о ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

Кроме того, запрет не распространяется на случаи неоднократного неисполнения работником без уважительных причин своих трудовых обязанностей, однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, совершения аморального проступка, если сотрудник выполняет воспитательные функции, и предоставления работодателю подложных документов при заключении трудового договора.

Аналогичные меры социальной поддержки ранее уже были предусмотрены для женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида, и некоторых других категорий граждан.

Документ был принят Государственной Думой 2 апреля и одобрен Советом Федерации 3 апреля. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Сегодня же Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участникам спецоперации.