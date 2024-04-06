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Общество 6 апреля 2024 16:45

Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участникам спецоперации

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Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании начисленных за время кредитных каникул процентов по потребительским кредитам участникам специальной военной операции (СВО). Документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Новелла устанавливает, что проценты по кредитам, начисленные во время действия кредитных каникул участников спецоперации, окажутся списаны.

Если проценты уже были уплачены, банк обязан будет перенаправить их на погашение основного долга по кредиту. Если он полностью погашен, эти средства надо будет потратить на возмещение других займов участника СВО. При их отсутствии уплаченные деньги возврату не подлежат.

Финансовым учреждениям в порядке, установленном Правительством РФ, возместят 50% недополученных доходов по процентам. Из сопроводительных материалов к закону следует, что на это потребуются дополнительные расходы федерального бюджета в размере примерно 5,7 млрд рублей.

Документ был принят Государственной Думой 2 апреля и одобрен Советом Федерации 3 апреля. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

#спецоперация #Владимир Путин #долги по кредитам
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