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Технологии
30 марта 2022  17:55

Путин запретил органам госвласти использовать иностранный софт

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Путин запретил органам госвласти использовать иностранный софт

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об обеспечении технологической независимости.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вводит запрет с 1 января 2025 года на использование органами государственной власти иностранного программного обеспечения.

«С 1 января 2025 г. Органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — говорится в документе. 

Кроме того, с завтрашнего дня, 31 марта, госзаказчикам запрещено осуществлять закупки иностранного софта.

Правительству РФ поручено в месячный срок утвердить требования к программному обеспечению, используемому органами госвласти. В течение шести месяцев правительство должно «реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преимущественного применения субъектами критической информационной инфраструктуры отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.

#Владимир Путин #программное обеспечение
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