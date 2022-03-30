Путин запретил органам госвласти использовать иностранный софт

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об обеспечении технологической независимости.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вводит запрет с 1 января 2025 года на использование органами государственной власти иностранного программного обеспечения.

«С 1 января 2025 г. Органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — говорится в документе.

Кроме того, с завтрашнего дня, 31 марта, госзаказчикам запрещено осуществлять закупки иностранного софта.

Правительству РФ поручено в месячный срок утвердить требования к программному обеспечению, используемому органами госвласти. В течение шести месяцев правительство должно «реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преимущественного применения субъектами критической информационной инфраструктуры отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.