Путин: Западные элиты превратились в символ тотальной лжи

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Элиты западных стран сегодня представляют собой настоящий символ тотальной и беспринципной лжи. Об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Россия на протяжении многих лет делала все возможное для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Однако западные страны использовали это для накачки киевского режима вооружением и подготовке к обострению военных действий.

«Обещания западных правителей, их заверение о стремлении к миру на Донбассе, обернулось подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством. <…> От этого позора им никогда не отмыться. Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи», – подчеркнул Президент России.

Он добавил, что наша страна сегодня отстаивает принципы равноправия в международных отношениях, без деления на «цивилизованные» страны и все остальные.