Путин: Мы делали все возможное, чтобы решить проблему на Донбассе мирными средствами

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Россия долгое время предпринимала попытки решить украинский конфликт мирно, заявил Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В том, что в итоге ситуация обернулась проведением военной спецоперации он обвинил правителей западных стран.

«Мы делали все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулось как мы теперь видим подогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, репрессии киевского режима против неугодных, издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе», – сказал Президент.

В западных академиях и училищах «натаскивали» офицерский состав нацбатальонов, поставляли оружие. «Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов и другой тяжелой техники», – подчеркнул Путин, напомнив также о попытках киевских властей заполучить ядерное оружие.

США и НАТО готовили киевский режим к «большой войне», в чем открыто сейчас признаются, добавил глава государства, отметив, что Россию, которая «искренне стремилась» к миру, вынудили начать военную спецоперацию.