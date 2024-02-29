Путин: «Запад хочет нас втянуть в новую гонку вооружений»

Запад стремится втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы измотать страну, повторив трюк 1980-х годов. Об этом заявил Президент главы Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Мы понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом», — сказал Путин.

Лидер страны отметил, что задача РФ — развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны.

«Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооружённых сил, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов. Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач и при этом выйти на качественно новый уровень оснащённости армии и флота», — сказал Президент.

По его словам, в первую очередь это касается сил общего назначения, принципов их организации поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи высокоточных, сточных, высокоточных и других средств поражения.

«Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на Восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии, — поставил задачу Президент. —

Он напомнил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине, на ближнем востоке, в других регионах мира и продолжает лгать.

«Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Мы же с вами понимаем, что они несут бред какой-то, а при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов», — отметил Путин.

Спикер также заявил, что теперь последствия для возможных интервентов теперь будут гораздо более трагичны.

«Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — заключил Президент.