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Политика 10 декабря 2023 11:39

Путин: Запад и Украина готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы нам навредить

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Путин: Запад и Украина готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы нам навредить
Фото: kremlin.ru

Запад и Украина готовы на все, на сотрудничество с кем угодно, лишь бы навредить России. Так, специальная военная операция не началась бы, если б не было попыток уничтожить Россию на ее исторических территориях, заявил на встрече с награжденными «Звездой Героя» Президент РФ Владимир Путин.

«Никогда ничего подобного мы не сделали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине — совсем с ума сошли?» — задал риторический вопрос Президент. Кадрами встречи, прошедшей 8 декабря, поделился журналист Павел Зарубин.

Путин напомнил случай с чествованием нациста в Канаде, которого приветствовали и Президент Украины, и канадские власти — те, против кого подразделения СС воевали в годы Второй мировой войны.

«Это просто будто бы перевернутое сознание у людей», — удивился Путин.

#Владимир Путин #спецоперация #Украина
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