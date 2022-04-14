Путин: Запад готов отказаться от «зеленой» энергетики и сделать ставку на «грязную»

Страны Европы готовы отказаться от «зеленой» повестки и сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.

«Они готовы забыть и о своей так называемой зеленой повестке, и снова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом, которую еще совсем недавно хотели полностью прикрыть, называли ее „архаичной“ и „грязной“», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин также сказал, что Запад пытается переложить свои просчеты в энергетике на Россию. Он напомнил, что специалисты и аналитики предупреждали, что ускоренный переход на «зеленую» энергетику не может пройти без больших издержек.

«Так все и оказалось на деле. А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию», — подчеркнул Президент.

Также на совещании Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК в условиях высокого санкционного давления.